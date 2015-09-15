路透伦敦9月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：近期仍维持上行修正态势，只要维持在55日移动均线切入位1.1102上方就会维持此态势不变。日内艾略特波浪指标更为偏多，突破9月1日高位1.1332开启上探5月高位1.1468之旅，目前艾略特波浪指标显示，汇价有望升向1.1500。

澳元/美元：已触及近期目标0.7165 (日内艾略特波浪目标位)。涨势料仍将在四个月下行趋势线0.7169和过去几周高位0.7205处受阻。若测试失败将重新下探0.7050支撑位。跌穿0.7050将缓解即时上行压力，再次以近期低位0.6905为目标，然后是2004年低点0.6774。我们注意到，在240分钟技术图表上已出现13个波浪，进一步巩固回落观点。

欧元/瑞郎：上涨后停滞在首道测试位--55周移动均线切入位1.1048。市场近期已从对称三角形中上行突破，上行目标1.1143，若能守在1.0865支撑线上方，我们将维持这一目标位，且在1.0700/1.0690(7月27日高位)上方持稳。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1302 1.1318 -0.14 0.00 1.2097

美元/日圆 119.52 120.22 -0.58 0.00 119.68

欧元/日圆 135.08 136.01 -0.68 -6.98 144.77

美元/瑞郎 0.9691 0.9677 0.14 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5433 1.5424 0.06 0.00 1.5573

美元/加元 1.3249 1.3261 -0.09 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7126 0.7135 -0.13 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6318 0.6324 -0.09 0.00 0.7797

欧元/瑞郎 1.0959 1.0959 0.00 0.00 1.2026

欧元/英镑 0.7320 0.7330 -0.14 0.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3208 9.3445 -0.25 0.00 9.4688

美元/挪威克朗 8.2069 8.1873 0.24 0.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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