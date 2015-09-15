中国新债：福建省下周二将发行217.121亿元一般和专项地方债

路透上海9月15日 - 中国福建省财政厅周二公告，将于下周二(22日)招标发行总额217.121亿元人民币地方债，其中一般债券69.9207亿元，专项债券147.2003亿元。

一般债全部为置换债券，期限仍包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为7.2207亿元外，另外三期计划发行规模均为20.9亿元。

专项债亦均为置换债券，含五年和10年期，发行量分别为73.6003亿元和73.6亿元。

具体招标时间上，专项债券为9月22日上午9:20-10:00，一般债券为10:20-11:00；均自9月23日起发行并计息，9月25日发行结束。中债资信对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。

上周四(10日)招标的江苏一般债，中标利率上浮幅度已扩至30个基点(bp)；该省稍后招标的专项债三年期品种中标利率3.27%，较下限上浮31个bp，续创今年以来公开招标地方债，除流标一期外的上浮幅度新高。

而8月7日招标的辽宁10年专项债未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

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here (发稿 边竞; 审校 林高丽)