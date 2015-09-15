路透基点：宁波栎社国际机场签署55亿元人民币贷款协议--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，宁波栎社国际机场已签署55亿元人民币(8.64亿美元)的17年分期贷款协议，以支持一扩建项目。
中国农业银行宁波分行为独家牵头行兼簿记行，同时另有六家银行的宁波分支在一般银团阶段参贷。
消息人士称，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，计划气球式还款。贷款已在8月底签字。
所筹资金将用于支持该机场的三期工程，3月底该工程获得国家发改委的批准。据媒体报导该项目预计总成本为84.5亿元人民币，将建设一个旅客航站楼，预计将在2020年前竣工。
该机场的25%权益由Fraport AG持有。
贷款额度分配，单位为百万人民币：
牵头行兼簿记行
中国农业银行 2,400
一般参贷行
中国邮政储蓄银行 700
交通银行 600
中国建设银行 600
中国工商银行 500
中国银行 400
中国进出口银行 300
总计 5,500
(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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