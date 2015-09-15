企业并购：台湾金管会核准富邦人寿申请投资韩国现代人寿48%股权

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透台北9月15日 - 台湾金管会周二称核准大型民营金控--富邦金控 旗下富邦人寿申请投资韩国现代人寿48%股权，富邦人寿将投入资金约61.17亿台币。
金管会新闻稿并表示，本案为台湾保险业者投资韩国保险相关事业的首例，有助于台湾金融机构布局全球，提升台湾保险业国际竞争力。
富邦金控6月间公布，临时董事会已通过金控子公司富邦人寿，全数认购韩国现代人寿增资发行普通股共61.2亿台币，并取得48%股权及五席董事席次。
富邦金积极扩展海外业务，3月间也以每股17欧元取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd DLL.AS 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。