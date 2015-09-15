全球航运：天津港爆炸事件或导致至少15亿美元的货物损失--贸易机构

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透伦敦9月15日 - 一家贸易机构周二称，中国天津港上月爆炸或导致至少15亿美元的货物损失，并且对海上保险业造成“重大冲击”。
“我们预计将至少有15亿美元的货物损失，据一些报导称，最终数字可能高达60亿美元，”国际海上保险联盟(IUMI)货物委员会主席Nick Derrick在一份声明中称。
他还表示，这次事故应当“给所有货物保险商敲醒警钟”。
Marsh & McLennan 旗下再保险经纪商佳达(Guy Carpenter)本月稍早称，爆炸导致的建筑物、货物、集装箱和财产方面的保险损失总额或达33亿美元。
瑞士信贷曾在8月爆炸发生数日后估测，初始损失保险损失约为10亿-15亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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