全球航运：天津港爆炸事件或导致至少15亿美元的货物损失--贸易机构

路透伦敦9月15日 - 一家贸易机构周二称，中国天津港上月爆炸或导致至少15亿美元的货物损失，并且对海上保险业造成“重大冲击”。

“我们预计将至少有15亿美元的货物损失，据一些报导称，最终数字可能高达60亿美元，”国际海上保险联盟(IUMI)货物委员会主席Nick Derrick在一份声明中称。

他还表示，这次事故应当“给所有货物保险商敲醒警钟”。

Marsh & McLennan 旗下再保险经纪商佳达(Guy Carpenter)本月稍早称，爆炸导致的建筑物、货物、集装箱和财产方面的保险损失总额或达33亿美元。