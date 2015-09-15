中国经济：坚持以扩大开放促改革，提高利用国内外市场能力--深改小组

* 坚持以扩大开放促进深化改革--深改小组

* 提高利用国际国内两个市场两种资源的能力

* 实行市场准入负面清单制度

* 完善重点领域价格形成机制

* 利用外资是中国的长期方针

路透北京9月15日 - 中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十六次会议强调，以开放促改革、促发展，要坚定不移实施对外开放的基本国策，实行更加积极主动的开放战略，提高开放型经济水平，引进外资和外来技术，完善对外开放体制机制。

新华社周二援引深改小组会议报导称，提高利用国际国内两个市场、两种资源的能力，要牢牢抓住体制改革这个核心，破除一切阻碍对外开放的体制机制障碍，加快形成有利于培育新的比较优势和竞争优势的制度安排。

会议审议通过了《关于实行市场准入负面清单制度的意见》、《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》、《关于推进价格机制改革的若干意见》、《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》、《关于深化律师制度改革的意见》、《法官、检察官单独职务序列改革试点方案》、《法官、检察官工资制度改革试点方案》、《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》。

会议指出，实行市场准入负面清单制度，对发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，具有重要意义。

“对应该放给企业的权力要松开手、放到位，做到负面清单以外的事项由市场主体依法决定。实行市场准入负面清单制度要通过试点积累经验、逐步完善。”会议表示。

会议强调，重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境和跨境经济合作区等沿边重点地区是中国深化同周边国家和地区合作的重要平台，是沿边地区经济社会发展的重要支撑。

要加强这些地区基础设施建设，加大精准扶贫力度，扶持特色产业发展，提高旅游开放水平，加大财税支持力度，实施差别化扶持政策，深化体制机制改革，发挥沿边重点地区对边境地区的辐射和带动作用。要以改革创新助推沿边开放，允许沿边地区先行先试，大胆探索创新跨境经济合作新模式、促进沿边地区发展新机制、实现兴边富民新途径。

对外开放体制改革方面，要推进包括放宽市场投资准入、加快自由贸易区建设、扩大内陆沿边开放等在内的体制机制改革，完善市场准入和监管、产权保护、信用体系等方面的法律制度，着力营造法治化、国际化的营商环境。要加快走出去步伐，协同推进东中西部对外开放，巩固外贸传统优势，加强国际产能合作，加快培育竞争新优势。

“利用外资是我们的长期方针，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。”会议表示。

会议还指出，要完善重点领域价格形成机制，健全政府定价制度，加强市场价格监管和反垄断执法，实现竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。

在国企方面，要按照有利于改善国有企业投资项目的产权结构，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展的总体要求，拓宽国有企业投资项目引入非国有资本的领域，分类推进国有企业投资项目引入非国有资本工作。