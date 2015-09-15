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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 17:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌近4%，受中国股市下滑及日圆走强拖累

中国8月投资和工业生产不及预期，表明中国经济可能进一步放缓，这可能会促使政府推出更多刺激措施。

中国股市延续本周的跌势，截止周二已累计下跌近6%，因投资者对经济放缓感到担忧。

股市下跌也打击了橡胶价格。上海期交所主力1月期胶合约 下跌320元人民币，收报每吨11,500元(1,805.76美元)。

“日圆上涨也进一步拖累了期胶价格，”Yoshida说。

日圆周二全线上涨，此前日本央行并未扩大刺激方案的规模，同时该行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法。

市场在等待周四将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率决定。

新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤123.3美分，下滑2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 张涛/张明钧)

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