亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌近4%，受中国股市下滑及日圆走强拖累

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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中国8月投资和工业生产不及预期，表明中国经济可能进一步放缓，这可能会促使政府推出更多刺激措施。
中国股市延续本周的跌势，截止周二已累计下跌近6%，因投资者对经济放缓感到担忧。
股市下跌也打击了橡胶价格。上海期交所主力1月期胶合约 下跌320元人民币，收报每吨11,500元(1,805.76美元)。
“日圆上涨也进一步拖累了期胶价格，”Yoshida说。
日圆周二全线上涨，此前日本央行并未扩大刺激方案的规模，同时该行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法。
市场在等待周四将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率决定。
新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤123.3美分，下滑2.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 张涛/张明钧)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。