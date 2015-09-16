重温稿-台湾货币市场：短率仍持稳低位，忧美联储升息票券商提前预备跨季资金

* 季内短钱宽裕令短率持稳区间低位 * 忧美国升息票券商提前承作跨季拆款 * 短票量能渐增，利率则向低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北9月15日 - 台湾银行间短率周二仍持稳低位。银行间资金调度人士指出，目前季内短钱宽裕令短 率持在低档，不过时序迈入下旬，部分票券商担忧美联储本周作出升息决策，已提早因应季底资金紧缩效应， 提前寻求三周跨季拆款资金，本周已有银行对票券商承作三周跨季拆款成交在0.425%。 他们表示，央行上日对银行间隔夜拆款过剩资金的冲销力道仍不积极，令累积超额准备越垫越高，且拆款 需求不振等资金去化问题依旧，造成市场短钱充斥但跨季拆款资金难寻，加以季底前市场面临美国及台湾利率 决策的两大变数，促使票券商倾向提前调度跨季拆款资金，避开不确定因素干扰。 〞月内拆款一点都不多，连到单都不续。〞一位大型金融机构资调人士说。 此外，票券商资调人士提及，以往跨月拆款需求多以两周拆款为主，此次票券商担心美联储升息及台湾央 行理监事会议等不确定因素干扰利率波动，怕有银行趁着美国升息调高跨季资金成本，部分票券商因此提早在 市场询问跨季资金供给状况。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.385-0.410% 0.340-0.410% **下旬短票量能增温** 短票方面，票券商交易员表示，下半月发票量渐增，但银行间买票需求依旧踊跃，短票维持“钱多票少” 的情况，且就集保资料显示上日30天短票最低成交在0.46%，将观望后续供需情况再伺机将利率靠向低位，其 中已有票券商预告明日起30天自保短票利率主交投将降至0.46%。 〞过完季底，如果美国没有升息、台湾央行维持利率不变，短票利率还是会降。〞一位大型票券公司交易 员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，少数月内短票成交在0.46%；60天期、90 天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.471%，前日在0.47 2%；上日成交量127.28亿台币，前日123.91亿台币。 台湾央行周二共发行1,931.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,931.5亿台币相较，存单发行余额持平 不变。 本周到期台湾央行存单金额为2兆(万亿)107.1亿台币，本周余日落点分别为周三4,703.5亿、周四5,896.8 亿、周五533亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为393亿台币，累积超额准备为2,718亿台币、 加计前期1%的超 额准备4,069亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，尽管今日有台电及开发金的债券交割上百亿台币，但市场 资金调度顺畅，RP利率维持在既有区间低位，短线RP利率料续持平整理，暂先观望央行理监事会议决策。 〞想调降(利率)，可是客户不愿调。〞一位大型证券交易员说。 他们也表示，季底紧缩因素仍不容小觑，且投信端担心季底赎回压力，对跨季资金调度偏向保守，券商间 倾向在季底前维持利率水准不变。 本周余日资金变化因子还包括周二台电发行94.5亿台币公司债、开发金控 发行20亿台币金融债 ；周三远东新 到期还本30亿台币；周四台电到期还本15.25亿台币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 林高丽)