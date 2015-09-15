中国债市：二重集团称因被债权人申请重整，可能无法按期支付中票利息

路透上海9月15日 - 中国第二重型机械集团公司周二公告称，因公司被债权人申请重整，可能将无法按期支付本年度中期票据 利息，该期中票的付息日应为9月26日；而二重集团旗下的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司亦公告称其发行的公司债“08二重债” 本息存在无法按期支付的可能性。

天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。若此次二重中票无法按期付息，将成为国企违约第二例。

公告指出，公司日前收到四川省德阳市中级人民法院送达的通知书，通知书称债权人机械工业第一设计研究院以公司不能清偿到期债务并明显缺乏清偿能力及具有重整价值为由，向法院提交了针对公司的重整申请。

根据“企业破产法”，如果德阳中院裁定受理重整申请，则将在德阳中院裁定受理重整申请时视为到期，并同时停止计息。

另根据“企业破产法”，法院受理重整申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效；因此若德阳中院在9月28日（即公司发行中票本年度付息日）之前裁定受理重整申请，公司依法将不能按期向“12二重集MTN1”持有人支付本期利息。届时，持有人应当向法院指定的管理人申报债权，并根据重整计划的规定统一受偿。

二重集团指出，截至目前，债权人提出的重整申请尚在法院审查过程之中；公司目前仍在努力筹集资金以支付本年度利息，但因受到前述重整申请的或有影响，有无法按期支付及不能支付的可能；将于近期召开中期票据投资人沟通会，并根据会议情况及投资人需求安排后续中票持有人会议事宜。

此外，二重集团子公司二重重装亦发布被债权人申请重整公告称，若公司进入重整的司法程序，公司依法将不能按期向“08二重债”持有人支付到期本息。

二重集团中票“12二重集MTN1” 付息日为每年9月26日，将于2017年到期兑付；二重重装企业债“08二重债” 则将于今年10月14日到期兑付。（完）

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here (发稿 边竞; 审校 林高丽)