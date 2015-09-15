中国能源：一国有企业将租用民企华信能源油罐存放储油--消息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京9月15日 - 两名中国华信能源的消息人士周二表示，中国华信已经与一家身份不详的国有能源企业达成初步协议，将提供储油容量，存放约1,260万桶国家商业原油储备。
消息人士称，中国华信正在海南洋浦建设的储备基地，预定总容量1,760万桶，等到紧邻的石油码头可营运后，将在2015年启用。
消息人士指出，根据签署的协议，这些储备基金将出租最长六年。消息人士拒绝透露参与的国有企业名称。
消息人士称，等到这家国企获得政府批准租用储备基地后，将签署最终合约。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。