中国能源：一国有企业将租用民企华信能源油罐存放储油--消息

路透北京9月15日 - 两名中国华信能源的消息人士周二表示，中国华信已经与一家身份不详的国有能源企业达成初步协议，将提供储油容量，存放约1,260万桶国家商业原油储备。

消息人士称，中国华信正在海南洋浦建设的储备基地，预定总容量1,760万桶，等到紧邻的石油码头可营运后，将在2015年启用。