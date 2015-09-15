全球投资：认为新兴市场资产便宜的投资者不到10%--巴克莱调查

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
超过40%的投资者称，未来12个月中，中国及新兴市场的疲弱增长情况将是全球金融市场面临的最大风险；将近40%的投资者认为，中国的经济和金融风险偏向下行。
“绝大多数”受访者认同中国经济成长统计数据可能夸大。其中，超过60%称，夸大了2个百分点或更多。
近一半受访者认为，中国未来两年遭遇某种形式金融事故的概率至少为25%。而今年稍早进行调查中只有三分之一的受访者这样认为。
有75%的受访者认为，全球来看，目前通缩的风险已经大过通胀。调查称，此前数个季度的增长前景均表现乐观，但目前的上下行风险已各占一半。
尽管股市前景进一步黯淡，但多数投资者仍基本看涨股市，45%的受访者称，股票仍然是未来三个月表现最佳的资产类型。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。