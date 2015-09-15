全球投资：认为新兴市场资产便宜的投资者不到10%--巴克莱调查

超过40%的投资者称，未来12个月中，中国及新兴市场的疲弱增长情况将是全球金融市场面临的最大风险；将近40%的投资者认为，中国的经济和金融风险偏向下行。

“绝大多数”受访者认同中国经济成长统计数据可能夸大。其中，超过60%称，夸大了2个百分点或更多。

近一半受访者认为，中国未来两年遭遇某种形式金融事故的概率至少为25%。而今年稍早进行调查中只有三分之一的受访者这样认为。

有75%的受访者认为，全球来看，目前通缩的风险已经大过通胀。调查称，此前数个季度的增长前景均表现乐观，但目前的上下行风险已各占一半。