国际油市：亚洲柴油价差持稳，但冬季需求即将来临之际料走坚

路透新加坡9月15日 - 亚洲柴油价差周二依旧持稳，但交易员表示在欧洲冬季进口需求即将来临之际可能会走坚。

交易员表示，较低的运费可能也会提振在亚洲地区存储柴油或将其运往西方，不过全球范围内的高库存抑制价格。

两名行业消息人士称，兴隆正在两艘超大型油轮(VLCCs)存储柴油，不过这些船舶通常被用于存储工业和交通燃料。

行业消息人士称，9月从亚洲至欧洲的套利船货数量可能会高于8月的140万吨。

行业消息人士称，越南的Saigon Petro买入两艘含硫500ppm的柴油。其中一艘船期是9月28日-10月2日，价格为升水约0.80美元。

消息人士称另一艘船期是10月5-9日，装船可以是新加坡、也可以是泰国或马来西亚，价格为每桶较新加坡报价贴水约0.20美元。

新加坡现货市场上有两笔柴油成交。

道达尔以每桶较新加坡9月29日-10月5日均价贴水0.40美元的价格，从BP购入150,000桶船期为9月30日-10月4日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡9月16-22日均价贴水0.20美元的价格，向壳牌出售250,000桶船期为9月30日-10月4日的含硫500ppm柴油。(完)

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