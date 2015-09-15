表格：美国8月大豆压榨量降至1.35304亿蒲式耳--NOPA

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透9月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2015年8月 2015年7月 2014年8月
压榨量(1,000蒲式耳) 135,304 145,227 110,633
豆粕出口量(短吨) 491,510 590,582 263,440
豆粕产量(吨) 3,209,125 3,448,928 2,604,177
出粕率(磅/蒲式耳) 47.44 47.50 47.08
豆油产量(百万磅) 1,532.72 1,631.84 1,304.34
出油率(磅/蒲式耳) 11.33 11.24 11.79
豆油库存(1,000磅) 1,480,170 1,624,312 1,213,503(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)