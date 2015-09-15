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货币新闻 | 2015年 9月 16日 星期三 00:07 BJT

表格：美国8月大豆压榨量降至1.35304亿蒲式耳--NOPA

路透9月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2015年8月 2015年7月 2014年8月

压榨量(1,000蒲式耳) 135,304 145,227 110,633

豆粕出口量(短吨) 　 491,510 590,582 263,440

豆粕产量(吨) 3,209,125 3,448,928 2,604,177

出粕率(磅/蒲式耳) 47.44 47.50 47.08

豆油产量(百万磅) 1,532.72 1,631.84 1,304.34

出油率(磅/蒲式耳) 11.33 11.24 11.79

豆油库存(1,000磅) 1,480,170 1,624,312 1,213,503(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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