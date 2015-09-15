欧元债市：德债收益率上涨，因将迎来新债供应和美联储会议前气氛谨慎

路透伦敦9月15日 - 德债收益率周二飙升，因在一系列公债标售和美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将可能暗示升息前，投资者降低敞口。

策略师称，周二就欧洲稳定机制(ESM)不久将发售新的10年期债券的声明，以及周三德国计划标售30年期公债，使市场的走势被放大。

收益率上涨，因投资者卖出公债，为新债供应预留空间，今日市场交投淡静。在美联储会议举行前，许多投资者保持观望谨慎态度。

市场预计，美联储将在这次会议上进行近十年来首次升息的机率为25%。

德国10年期公债收益率 上涨10个基点，报0.75%，几乎所有其他欧元区可比公债收益率也攀升。

德债收益率上涨，和美债的走势一致，此前美国上修7月零售销售数据，且投资者的风险意愿上升，削弱对避险公债的需求。

市场预计零售销售数据被上修将不会对美联储决策者造成很大的影响。美联储将在周三召开为期两日的政策会议。

日本央行周二表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。但央行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。

西班牙公债没有跟随较广泛的债市的走势，西班牙10年期公债收益率 持平在2.13%。交易商表示，因该国的投资者支持西班牙公债，此前他们因即将迎来的西班牙选举的不确定性而压低了西班牙公债价格。

希腊公债收益率仍接近今年最低水准。