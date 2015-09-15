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市场报道 | 2015年 9月 16日 星期三 03:11 BJT

纽约期市：ICE期棉几无变动，交易商关注收割天气和美联储会议

路透纽约9月15日 - 洲际商品交易所(ICE)棉花期货周二几无变动，因市场参与者等待本月稍后降雨会否干扰棉花收割活动的消息，且关注本周稍后的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议决定。

美国农业部上调本年底全球结转库存预估，加上美元走强，限制期棉价格涨幅，商品交易顾问Sterling Terrell说。

ICE-12月期棉 收盘跌0.03美分，至每磅62.52美分，盘中交易区间为62.33-62.87美分。

期货市场总成交量减少3,064口，至13,704口。数据显示，上日未平仓合约减少606口，至178,451口。

美元指数 上涨0.37%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.07%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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