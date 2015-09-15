纽约期市：ICE期棉几无变动，交易商关注收割天气和美联储会议

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约9月15日 - 洲际商品交易所(ICE)棉花期货周二几无变动，因市场参与者等待本月稍后降雨会否干扰棉花收割活动的消息，且关注本周稍后的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议决定。
美国农业部上调本年底全球结转库存预估，加上美元走强，限制期棉价格涨幅，商品交易顾问Sterling Terrell说。
ICE-12月期棉 收盘跌0.03美分，至每磅62.52美分，盘中交易区间为62.33-62.87美分。
期货市场总成交量减少3,064口，至13,704口。数据显示，上日未平仓合约减少606口，至178,451口。
美元指数 上涨0.37%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.07%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)