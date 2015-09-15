芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因升至一个月高位后有获利了结

路透芝加哥9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，为七个交易日内首次，因在稍早玉米价格上涨至一个月高位后，投资者获利了结。

以连续的技术图表来看，玉米期货价格结束11个月来最长升势。CBOT-12月玉米 收低3美分，报每蒲耳式3.90-1/2美元，此前上涨至8月11日来最高3.95美元。

玉米生长状况稳定也令玉米价格承压，而一些交易商卖出玉米，买入大豆。美国农业部(USDA)在周一晚公布，玉米生长优良率和上周持平，大豆生长优良率较上周下降两个百分点。

玉米市场成交清淡，预计有208,634口合约成交，在周四美联储政策会议结果公布前，一些投资者保持观望。

今日CBOT玉米期货成交量预计为197,832口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)