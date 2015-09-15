美国股市: 道琼工业指数收高1.4%，Nasdaq指数上涨1.14%

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透纽约9月15日 - 美国股市周二上涨逾1%，此前数据显示消费者支出稳健增长，但该数据未能消除对本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将是否会结束近零利率的不确定性。
道琼工业指数 收高228.89点，或1.4%，至16,599.85点；标准普尔500指数 收升25.06点，或1.28%，至1,978.09点；Nasdaq指数 上涨54.76点，或1.14%，至4,860.52点。(完)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)