美国股市: 道琼工业指数收高1.4%，Nasdaq指数上涨1.14%

路透纽约9月15日 - 美国股市周二上涨逾1%，此前数据显示消费者支出稳健增长，但该数据未能消除对本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将是否会结束近零利率的不确定性。

道琼工业指数 收高228.89点，或1.4%，至16,599.85点；标准普尔500指数 收升25.06点，或1.28%，至1,978.09点；Nasdaq指数 上涨54.76点，或1.14%，至4,860.52点。(完)