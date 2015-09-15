芝加哥期市：CBOT大豆触及三周高位，因大豆作物优良率下降

路透芝加哥9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，近月11月大豆触及三周高位，此前美国农业部(USDA)称最新一周大豆作物优良率小幅下降。

USDA周一晚称，美国大豆生长优良率为61%，低于之前一周的63%。

市场等待USDA的农业服务局周三公布的月度作物种植面积数据，该报告可能暗示政府在10月9日公布的月度供需报告中，将是否调整官方大豆种植面积预估。

大豆期货的涨幅受限，因美国中西部天气有助大豆成熟，且没有季末结霜的迹象。

市场对美国全国油籽加工商协会(NOPA)的月度报告无甚反应。该报告显示，美国8月大豆压榨量为1.35304亿蒲式耳，较上年同期上升22%，和市场预期一致。

NOPA称，8月豆油库存从7月的16.24亿磅下降至14.80亿磅，低于分析师平均预期的15.27亿。

不过，豆油收低，表现不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易及马来西亚棕榈油下跌。

CBOT豆粕收高，指标12月豆粕一度升穿切入位在约318.60美元的200日移动均线，之后缩减涨幅。

CBOT称，有70口9月大豆合约交割，有35口豆粕和172口豆油合约交割。

11月大豆期货合约 收涨4-3/4美分，报每蒲式耳8.89美元。

12月豆粕合约 收高4.6美元，报每短吨317.4美元。12月豆油合约 下跌0.47美分，报26.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为145,481口，豆粕为99,596口，豆油为104,185口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>