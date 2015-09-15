美国债市：公债收益率在交投清淡中急升，关注美联储会议

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 德债收益率上涨，引发美债收益率进一步攀升
* 交投清淡令美债收益率升势被放大
* 关注周四美联储会议决定
路透纽约9月15日 - 美国两年期公债收益率周二触及逾四年最高水准，长债收益率触及近两个月高位，此前德债收益率上涨引发美国公债收益率在清淡交投中进一步上扬。
分析师表示，德债收益率上升带动美国公债收益率扩大升幅，稍早美债收益率已因美国上修7月零售销售数据而上涨。
他们表示，德债收益率攀升可以激发美债收益率有如此大的升幅，部份是因为在美联储周四公布政策决定前市场交投淡静。
“早盘推动美债收益率上升的是德债收益率，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说，“之后美债收益率在清淡交投中上涨。”
10年期德债收益率 触及近两周最高0.75%。
两年期美国公债收益率触及2011年4月来最高的0.82%，30年期美债收益率触及近八周最高的3.07%。指标10年期美国公债收益率触及2.29%，此为近六周最高水准。
分析师表示，交易商不愿意调整他们对美联储周四是否会自2006年来首次升息的观点，这导致公债市场交投清淡。
“成交量低，很大原因是市场正等待美联储会议结果，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski说。
利率期货反映交易商预计美联储本周升息的机率约为25%，但他们仍预期美联储将在年底前升息。
美国两年期公债 价格下跌4/32，收益率从周一尾盘的0.73%升至0.81%。指标10年期公债 尾盘下挫28/32，收益率报2.28%，周一尾盘报2.18%。
30年期美国公债 尾盘大跌2-3/32，收益率从周一尾盘的2.95%升至3.06%。
美股标普500指数 收涨1.3%。
-----------------------2011 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-21/32 (-05/32) 0.807
五年期公债 98-29/32 (-15/32) 1.604
10年期公债 97-18/32 (-28/32) 2.278
30年期公债 96-14/32 (-2-05/32) 3.058(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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