加拿大股市：上涨，美联储会议前保持谨慎

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透多伦多9月15日 - 加拿大主要股指周二普涨，但涨幅微小，全球市场仍保持谨慎，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否近十年来首次升息的决定。
HollisWealth高级投资顾问Allan Small称，“每天都很难预见市场走向。”他补充称，市场交投清淡。
他称，美国公债收益率曲线暗示美联储本周晚些时候升息的可能性增大，升息可能是投资者需要的推高股市的信任票。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨109.37点，或0.82%，报13,462.71点。所有十大类股均上涨。公用事业股涨2.5%，工业股涨1.6%。(完)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)