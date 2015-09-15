版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 16日 星期三 05:17 BJT

加拿大股市：上涨，美联储会议前保持谨慎

路透多伦多9月15日 - 加拿大主要股指周二普涨，但涨幅微小，全球市场仍保持谨慎，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否近十年来首次升息的决定。

HollisWealth高级投资顾问Allan Small称，“每天都很难预见市场走向。”他补充称，市场交投清淡。

他称，美国公债收益率曲线暗示美联储本周晚些时候升息的可能性增大，升息可能是投资者需要的推高股市的信任票。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨109.37点，或0.82%，报13,462.71点。所有十大类股均上涨。公用事业股涨2.5%，工业股涨1.6%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐