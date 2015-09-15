金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报806.78点，下跌0.11%。
中国股市：沪综指连续第二日收跌，成交额创逾七个月新低市场情绪悲观
中国汇市：人民币微收跌中间价则三连升，美联储议息在即观望气氛渐浓
香港股市：收盘下跌，尾随中国股市走低
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,364.068点，上涨0.17%。
巴西汇市：雷亚尔周二跌1.3%，投资者质疑巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)是否有能力让国会通过紧缩措施，美联储很快将做出的利率决定令新兴市场投资者保持谨慎。雷亚尔兑美元 收报3.8601/26，上日收报3.8117/38。
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南非股市：微升，受益于全球油价上涨。指标Top-40指数 收报43,985.37点，上涨0.39%；大盘综合指数 收报49,491.68点，上涨0.25%。
南非汇市：兰特上涨，南非第二季经常账赤字大幅收窄
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印度股市：下跌，美联储本周利率决策会议前，中国股市的疲弱表现推高了市场的避险情绪。BSE指数 收报25,705.93点，下跌0.58%；NSE指数 收报7,829.1点，下跌0.55%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.3625/66.3725，上日收报66.325/66.335。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报807.52点，下跌0.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.4点，上涨0.08%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元和欧元周二摆脱低油价的影响，因月度交税日期渐近且美联储本周加息的预期降温。卢布兑美元 报66.7，升值1.17%；卢布兑欧元 报75.19,升值1.53%。 (完) (编译 孙国玉；审校 白云)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。