金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报806.78点，下跌0.11%。

中国股市：沪综指连续第二日收跌，成交额创逾七个月新低市场情绪悲观

中国汇市：人民币微收跌中间价则三连升，美联储议息在即观望气氛渐浓

香港股市：收盘下跌，尾随中国股市走低

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,364.068点，上涨0.17%。

巴西汇市：雷亚尔周二跌1.3%，投资者质疑巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)是否有能力让国会通过紧缩措施，美联储很快将做出的利率决定令新兴市场投资者保持谨慎。雷亚尔兑美元 收报3.8601/26，上日收报3.8117/38。

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南非股市：微升，受益于全球油价上涨。指标Top-40指数 收报43,985.37点，上涨0.39%；大盘综合指数 收报49,491.68点，上涨0.25%。

南非汇市：兰特上涨，南非第二季经常账赤字大幅收窄

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印度股市：下跌，美联储本周利率决策会议前，中国股市的疲弱表现推高了市场的避险情绪。BSE指数 收报25,705.93点，下跌0.58%；NSE指数 收报7,829.1点，下跌0.55%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.3625/66.3725，上日收报66.325/66.335。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报807.52点，下跌0.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.4点，上涨0.08%。