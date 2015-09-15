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亚洲 | 2015年 9月 16日 星期三 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月14日当周

9月16日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,205

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超9,860

2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6%

进口(较上年同期) -2.2% -3.2%

贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681

9月17日(四)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0%

(较前月) -- -0.3%

9月18日(五)

暂无重要数据公布。

9月21日当周

9月21日(一)

暂无重要数据公布。

9月22日(二)

暂无重要数据公布。

9月23日(三)

暂无重要数据公布。(完)

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