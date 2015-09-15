日韩经济指标预测--9月16日-9月23日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月14日当周
9月16日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,205
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超9,860
2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6%
进口(较上年同期) -2.2% -3.2%
贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681
9月17日(四)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0%
(较前月) -- -0.3%
9月18日(五)
暂无重要数据公布。
9月21日当周
9月21日(一)
暂无重要数据公布。
9月22日(二)
暂无重要数据公布。
9月23日(三)
暂无重要数据公布。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。