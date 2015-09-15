澳新经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月14日当周 9月15日(二) 2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 赤字15 盈余6.6 年度经常帐(亿新西兰元) 截至6月30日 赤字88 赤字86 9月16日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.2% 国内生产总值(较上年同期) +2.5% +2.6% 9月17日(四) 暂无重要数据公布 9月18日(五) 暂无重要数据公布 9月21日当周 9月21日(一) 暂无重要数据公布 9月22日(二) 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +1.6% 9月23日(三) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 45.0 48.5 出口(亿新西兰元) 38.5 42.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.5 逆差6.49 截至8月的一年 逆差26.6 逆差26.9