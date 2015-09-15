《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月15日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 64.85 +2.25 +3.59 5442841
京东 24.98 +0.77 +3.18 9255239
新浪 37.60 +0.35 +0.94 579314
搜狐 43.08 +0.45 +1.06 262476
网易 114.87 +0.07 +0.06 655393
百度 141.40 +0.13 +0.09 4436633
台湾
台湾积体电路 20.39 +0.35 +1.75 2109088
联电 1.81 +0.05 +2.84 377248
日月光 5.50 -0.01 -0.18 303819
硅品精密 6.67 +0.13 +1.99 2058025
和信超媒体 0.53 +0.00 +0.00 15454
友达 3.38 +0.04 +1.20 440353
中华电信 30.46 +0.03 +0.10 87601
台湾国际航电 36.14 +0.33 +0.92 1082885
香港
中国移动 58.46 -0.05 -0.09 273955
中国联通 13.31 -0.08 -0.60 170234
中国电信 51.92 +0.12 +0.23 17154
中芯国际 4.48 +0.06 +1.36 2931
电讯盈科 5.17 +0.12 +2.38 778
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。