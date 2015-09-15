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亚洲 | 2015年 9月 16日 星期三 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 64.85 +2.25 +3.59 5442841

京东 24.98 +0.77 +3.18 9255239

新浪 37.60 +0.35 +0.94 579314

搜狐 43.08 +0.45 +1.06 262476

网易 114.87 +0.07 +0.06 655393

百度 141.40 +0.13 +0.09 4436633

台湾

台湾积体电路 20.39 +0.35 +1.75 2109088

联电 1.81 +0.05 +2.84 377248

日月光 5.50 -0.01 -0.18 303819

硅品精密 6.67 +0.13 +1.99 2058025

和信超媒体 0.53 +0.00 +0.00 15454

友达 3.38 +0.04 +1.20 440353

中华电信 30.46 +0.03 +0.10 87601

台湾国际航电 36.14 +0.33 +0.92 1082885

香港

中国移动 58.46 -0.05 -0.09 273955

中国联通 13.31 -0.08 -0.60 170234

中国电信 51.92 +0.12 +0.23 17154

中芯国际 4.48 +0.06 +1.36 2931

电讯盈科 5.17 +0.12 +2.38 778

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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