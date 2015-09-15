《美国上市公司业绩公布日程表》--9月16日至9月23日

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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汤森路透9月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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9月16日 11:30 Q1 2016 联邦快递(FedEx)
9月16日 AMC Q1 2016 甲骨文(Oracle)
9月21日 AMC Q2 2016 红帽(Red Hat)
9月22日 BMO Q4 2015 Autozone Inc
9月22日 BMO Q1 2016 ConAgra Foods Inc
9月22日 BMO Q1 2016 Darden Restaurants Inc
9月22日 BMO Q1 2016 General Mills Inc
9月22日 BMO Q2 2016 Carmax Inc
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)