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货币新闻 | 2015年 9月 16日 星期三 06:59 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月16日至9月23日

汤森路透9月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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9月16日 11:30 Q1 2016 联邦快递(FedEx)

9月16日 AMC Q1 2016 甲骨文(Oracle)

9月21日 AMC Q2 2016 红帽(Red Hat)

9月22日 BMO Q4 2015 Autozone Inc

9月22日 BMO Q1 2016 ConAgra Foods Inc

9月22日 BMO Q1 2016 Darden Restaurants Inc

9月22日 BMO Q1 2016 General Mills Inc

9月22日 BMO Q2 2016 Carmax Inc

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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