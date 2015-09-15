《美国重要政经日程》--9月16日

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策机构——美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的闭门会议。
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1230 - 劳工部公布8月份消费者物价指数(CPI)和实质收入数据
1400 - 美国统计局公布2014年有关收入、贫困和医保覆盖情况的报告结果
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量
2000 - 财政部公布7月份国际资本流动报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 郑茵)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)