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市场报道 | 2015年 9月 16日 星期三 06:52 BJT

《美国重要政经日程》--9月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策机构——美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的闭门会议。

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布8月份消费者物价指数(CPI)和实质收入数据

1400 - 美国统计局公布2014年有关收入、贫困和医保覆盖情况的报告结果

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

2000 - 财政部公布7月份国际资本流动报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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