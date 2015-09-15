美国个股：惠普宣布企业业务部门将裁员2.5-3万人，持续撙节成本

作为惠特曼多年重组计划的一部分，截止到去年10月公司计划总计裁员55,000人。截止到2014年10月31日，惠普员工人数超过30万人。

惠普第三季来自个人电脑(PC)和打印机业务的营收减少11.5%，企业服务部门营收减少11%，不过企业集团营收增加2%。

惠普周二表示，Hewlett-Packard Enterprise 2016年年度营收预期将超过500亿美元，调整后可报告每股盈余将在1.85-1.95美元间。

预期该业务2016年可报告自由现金流将介于20-22亿美元，至少一半会通过派息和股票回购返还。

惠普股价周二在盘后交易中下滑1.4%至26.73美元。(完)