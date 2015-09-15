美国个股：惠普宣布企业业务部门将裁员2.5-3万人，持续撙节成本

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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作为惠特曼多年重组计划的一部分，截止到去年10月公司计划总计裁员55,000人。截止到2014年10月31日，惠普员工人数超过30万人。
惠普第三季来自个人电脑(PC)和打印机业务的营收减少11.5%，企业服务部门营收减少11%，不过企业集团营收增加2%。
惠普周二表示，Hewlett-Packard Enterprise 2016年年度营收预期将超过500亿美元，调整后可报告每股盈余将在1.85-1.95美元间。
预期该业务2016年可报告自由现金流将介于20-22亿美元，至少一半会通过派息和股票回购返还。
惠普股价周二在盘后交易中下滑1.4%至26.73美元。(完)
(编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 徐文焰/王丽鑫)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)