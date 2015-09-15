美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月14日当周
9月16日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 430.8
再融资指数 -- 1,713.4
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.0% +1.2%
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2%
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698
9月17日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,113 赤字1,133
1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 116.0 113.0
房屋开工年率(万户) 117.0 120.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 27.5 27.5
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 9月5日当周 226.0 226.0
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
9月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.1% +2.4%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% -0.2%
9月21日当周
9月21日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +1.3%
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 551 559
9月22日(二)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 0
9月23日(三)
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.8%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 53.0
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 白云)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)