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市场报道 | 2015年 9月 16日 星期三 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月14日当周

9月16日(三)

0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 减少5 减少4.9

按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 5.6% 5.6%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.4%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.8%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 正5.9

0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 持平 -0.6%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% -0.6%

(较上年同期) +1.0% +0.9%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.2%

薪资(较上年同期) -- +2.2%

9月17日(四)

0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25%

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差5.96

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差28.09

0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +3.8% +4.2%

扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +3.9% +4.3%

9月18日(五)

0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余311

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254

0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入474

9月21日当周

9月21日(一)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.3%

9月22日(二)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41

0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负20.69

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负1

1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 -- 负6.80

9月23日(三)

0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- 持平

0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3

服务业PMI -- 50.6

综合PMI -- 50.2

0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 53.3

服务业PMI -- 54.9

综合PMI -- 55.0

0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.3

服务业PMI -- 54.4

综合PMI -- 54.3(完)

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