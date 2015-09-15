欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月14日当周
9月16日(三)
0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 减少5 减少4.9
按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 5.6% 5.6%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.4%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.8%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 正5.9
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 持平 -0.6%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% -0.6%
(较上年同期) +1.0% +0.9%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.2%
薪资(较上年同期) -- +2.2%
9月17日(四)
0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25%
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差5.96
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差28.09
0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +4.2%
扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +3.9% +4.3%
9月18日(五)
0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余311
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余254
0800 欧元区净投资(亿欧元) 7月 -- 净流入474
9月21日当周
9月21日(一)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.3%
9月22日(二)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差37.41
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 负20.69
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30.29
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 -- 负1
1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 -- 负6.80
9月23日(三)
0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- 持平
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3
服务业PMI -- 50.6
综合PMI -- 50.2
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 53.3
服务业PMI -- 54.9
综合PMI -- 55.0
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.3
服务业PMI -- 54.4
综合PMI -- 54.3(完)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)