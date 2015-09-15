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亚洲 | 2015年 9月 16日 星期三 07:43 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑料仍延续区间波动

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* 欧元兑英镑开盘涨0.1%--英镑兑欧元的表现要好于兑美元，此前英国公布的通胀数据疲弱

* 今日稍后将公布英国就业数据和欧元区通胀数据

* 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线走势相抵触--指标表现不一

* 连续四周来陷于0.7240/0.7400区间，看来还将持续

* 伦敦市场低点0.7312，以及纽约市场高点0.7357，料为初步支撑位和阻力位(完)

(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)

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