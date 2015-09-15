《汇市简讯》欧元兑英镑料仍延续区间波动

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 欧元兑英镑开盘涨0.1%--英镑兑欧元的表现要好于兑美元，此前英国公布的通胀数据疲弱
* 今日稍后将公布英国就业数据和欧元区通胀数据
* 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线走势相抵触--指标表现不一
* 连续四周来陷于0.7240/0.7400区间，看来还将持续
* 伦敦市场低点0.7312，以及纽约市场高点0.7357，料为初步支撑位和阻力位(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。