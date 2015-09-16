《全球重要经济事件一览表》--9月16日-9月23日

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9月16日(三)

伦敦--英国议会财政委员会就8月通胀报告举行听证会(1315)，英国央行总裁卡尼，以及央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂、福布斯和威尔将出席。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估(0900)。

巴黎--法国公布2016年预算案的宏观经济概要。法国财长萨潘(Michel Sapin)召开新闻发布会(0630)。

温尼伯--加拿大央行副总裁Agathe Cote发表演说(1735)。

阿姆斯特丹--经济合作暨发展组织(OECD)第四届税务及犯罪论坛(至9月17日)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至9月17日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议。无利率决定公布(至9月17日)。

哥本哈根--丹麦央行召开新闻发布会，发布季度货币政策回顾(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月会议记录(0730)。

9月17日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦召开有关利率的新闻发布会(1830)。

华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在美国众议院金融服务委员会(House of Representatives' Financial Services Committee)发表证词(1800)。

澳洲堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会(2330)。

法兰克福--欧洲央行发布经济布告(0700)

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言(0635)。

塔林--爱沙尼亚财政部公布该国最新宏观经济预测(1000)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Floden就非常时期的货币政策审议发表讲话(0710)。

9月18日(五)

西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话(1000)。

北爱尔兰波塔当--英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话(1105)。

法兰克福--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言。

9月19日(六)

美国阿蒙克--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在哈佛法学院/中国发展研究基金会的21世纪金融体系建设研讨会上就经济前景发表讲话(1730)。

美国那什维尔--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1930)。

9月21日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1700)。

卡加利--加拿大央行总裁波洛兹在2016年经济展望活动上发表演说(1845)。

马德里--西班牙央行总裁林德在欧洲新闻社活动中发表演说(0700)。

9月22日(二)

美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委员会发表演说(2300)。

爱丁堡--英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院(David Hume Institute)主办的晚宴上讲话(1830)。

9月23日(三)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言(1300)。

伦敦--英国央行举行金融政策委员会(FPC)会议。

美国哥伦布--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话(1630)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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