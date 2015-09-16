中国基金：分级基金规模较高峰期缩水逾七成，市场去杠杆近收尾--报载

路透北京9月16日 - 中国证券报周三报导，近期中国股市大幅下挫导致分级基金规模较高峰期缩水逾七成，其中指数型分级基金的B份额规模较最高峰时缩水约80%。机构人士认为，分级基金规模的锐减表明市场风险已释放得比较充分，目前A股市场的整体杠杆水平已回到2014年末，去杠杆接近收尾。

报导并援引数据称，过去一个月，分级股票型基金B份额下跌37.28%，过去一个季度则下跌63.77%；截至15日，分级基金A份额和B份额场内规模合计为1,035.66亿份，不到本轮下跌前最高峰时的30%；指数型分级基金的B份额规模仅剩387亿份，较最高点缩水80%。

截至9月14日，两市融资余额为0.96万亿元人民币，较6月18日的高点降幅达57.8%，且近期两融余额占沪深两市流通市值的比例持续低于3%。

“除分级基金外，融资融券、场外配资等领域的去杠杆取得进展。”报导称，融资总量一般占市场总市值的2%左右，对于A股市场而言，这一比例大致相当于1万亿元的融资总量，与目前沪深两市的实际融资余额较吻合。

中证报还引用博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，总的来看，A股去杠杆进程接近收尾，估值或基本面支撑逐渐显现；近期市场如果在情绪打压下出现大幅下跌，将为反弹行情蓄势，投资者在操作上应坚持稳中求进的做法。

中国股市沪综指 周二缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌;上证A股当日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低。

据证券时报报导，继稍早三只分级B触发下折后，周二在A股市场延续下跌的背景下，又有七只分级B跌破下折阈值,触发下折。

根据基金公司周二晚间披露的净值数据显示，金鹰500B、TMT B、诺德300B、NCF环保B、新能源B、环保B级、中小300B等七只分级B份额净值均跌破0.25元阈值，触发下折。