《新兴市场重要经济事件预告》--9月16日-9月23日

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9月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布对主要经济体的最新宏观经济展望(0900)。

新加坡--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表演说，主题为亚洲经济展望及ADB的角色(0130)

阿姆斯特丹--OECD第四次税务与犯罪论坛(至9月17日)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

坎帕拉--乌干达将举行国际油气会议(至9月17日)。

新加坡--2015年新加坡峰会(至9月19日)。发言人包括：新加坡总理李显龙、印度首席经济顾问 Arvind Subramanian、菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)、新加坡前外长杨荣文、印度财长杰特利(Arun Jaitley)。

9月17日(四)

阿让比--非洲伊斯兰金融论坛(Africa Islamic Finance Forum)在科特迪瓦召开(至9月18日)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议、公布利率决定(0200)。

布加勒斯特--银行分析师协会主办年度研讨会，主题为“罗马尼亚未来10年的经济展望”。罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu料将参加研讨会。

新德里--国际商会( International Chamber of Commerce)和印度基金会(India Foundation)与印度政府共同举办2015年印度经济大会。印度总理莫迪、印度财长杰特利(Arun Jaitley)等将发言。

9月18日(五)

利马--秘鲁央行公布最新经济预测。

9月21日(一)

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至9月22日)。

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至9月23日)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明稿(1800)。

9月22日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。

阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。

9月23日(三)

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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