芝加哥期市：美元上扬打压大豆价格五天来首跌，然供应疑虑限制跌势

12月小麦期货 下跌0.51%至每蒲式耳4.92-1/4美元，周二时收跌1.3%。
投资人在静候美联储周四可能升息的决定。
美国农业部(USDA)周一在报告中将美国大豆生长优良率调降2个百分点，分析师预估为降1个百分点。
未来几周将收割的大豆，其优良率为61%，低于一周前的63%以及一年前的72%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 492.25 -2.50 -0.51% -1.80% 495.29 62
CBOT玉米 390.25 -0.25 -0.06% -0.83% 377.82 79
CBOT大豆 886.50 -2.50 -0.28% +0.25% 900.10 45
CBOT稻米 $12.95 -$0.02 -0.15% -0.35% $12.13 85
美国原油 $44.96 $0.37 +0.83% +2.18% $43.61 52
汇率
欧元/美元 $1.127 $0.001 +0.05% -0.41%
美元/澳元 0.713 -0.001 -0.18% -0.10%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)