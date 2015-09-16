港报社评：外资唱淡人币，中央稳滙要有力--经济日报9月16日

外资投行对人民币滙价大吹淡风，最熊分析指明年底前将跌逾一成。近期中央连番入市干预，应显示中央有意志维稳人币，惟中央更须有能力稳经济，才有望挽回市场对人币的信心。

托滙价虽显意志 最忌时断时续

人民银行在8月上旬将人币兑美元一次过贬值约3%，惹滙市震荡，近日人币滙价虽见喘稳迹象，惟外资投行却群起唱淡人币，较「乐观」的看法估计人币在明年底前至少再贬逾6%，最熊分析更指人币将贬一成半。外资唱淡或有夸张，但人币贬值的内外压力确实不轻。

就如人行上月遏人币贬值，同期内地外滙储备、外滙占款仍明显流失，反映资金忧人币恐续贬而撤出内地。且内地外滙存款在7月流失411亿美元，但8月却不减反增270亿美元，显示不少内地企业以至民众亦为安全计，将手上部分人币换成外滙避险。

从不受内地外滙管制的离岸市场看，亚洲第二大人币离岸市场的台湾，其人币资金池上月急收缩3%，至于最大的人币离岸市场香港，金管局近日频频在滙市「接钱」，有分析指此或显示投资者正沽出手上人币，换成港元，才推高港元资金需求与港滙。

虽然人币内外贬值压力不轻，惟中央却有意志力保人币滙价稳定，除国务院总理李克强公开宣示人币不存在持续贬值基础，向市场大派定心丸外，更有消息指人行在内地滙市干预人币滙价外，更在离岸市场吸人币托市，如人币兑美元离岸价在上周四便突抽升近800点子。

归根究柢，人币持续贬值不利向国际储备货币的新台阶迈进，而人币国际化是中央增国际影响力与话语权的重要国策，中央不轻言改弦更张，维稳滙价在在所需。

然而，市场仍忧中央维稳人币，或仅为国家主席习近平下周访美营造良好气氛的短期措施，更担心内地经济下滑不止，中央终被迫放手让人币进一步贬值来救经济。

稳人币要有手段 稳经济谋治本

故中央除要显示稳定人币滙价的意志，更必须彰显有言出必行的能力。一方面，中央守人币滙价要贯彻始终，习近平访美后亦不宜减轻维稳力度，以免徒惹市场对中央再无意守滙价之忧，令人币淡风以至沽压更汹涌而来。

更关键的是，人币滙价乃市场对中国经济的信心指标，中央稳人币须彰稳经济能力，推有力措施促经济止跌企稳，打消市场对内地经济恐硬着陆的忧心。只要市场相信中央有心亦有力，才最有效稳经济、保滙价，在风浪中力保人币国际化前行。

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