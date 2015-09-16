港报社评：超然论徒惹误解，鹰派作风失民心--信报9月16日

后政改时代，政治气氛本来渐趋缓和，最低限度港澳办副主任冯巍来港斡旋，既与民主党领导层见面，亦与其他相关人士沟通，了解特区管治情况，显示中央正在调整治港策略。就在这时候，中联办主任张晓明忽然抛出一套「特首超然论」，强调其特殊地位在行政、立法和司法三权之上，三权分立只有参考价值，令局面乍现戏剧化转变。

本报专栏作者余锦贤引述泛民中人揣测，张晓明与特首梁振英均不希望中央与泛民关系有所缓和，「唔觉得（张晓明）好权威，佢只系喺既定框架内讲最强硬嘅话。」即使是泛民之中走温和路线的民主思路召集人汤家骅，也对张晓明的讲法不以为然，他认为虽然《基本法》没有写明三权分立，但有三权分立之实，质疑张晓明为何在中央与泛民关系出现少许曙光之时，发表不符合《基本法》和「一国两制」的言论，对此感到奇怪和诧异。由此看来，中央治港策略依然存在着「鸽派」和「鹰派」之别，说不定双方又处于拉锯状态。

诚然，张晓明用的字眼是「超然」，不是「凌驾」，如果外界将之理解为「特首是凌驾三权的土皇帝」，无疑是有失偏颇的神经过敏，可是当中始终产生了令人不安的观感。针对张主任的侃侃而谈，大律师公会发表声明指出，特首的权力受特区法院以司法覆核制衡，在《基本法》下不能被理解为凌驾香港法律之上，但张晓明有关言论，难免被解读为「特首凌驾于三权之上」，引起公众疑虑，大律师公会对此深表遗憾，促请张晓明及律政司司长袁国强作出澄清。大律师公会亦忧虑，张晓明提出三权分立对香港只有参考及借监价值，可能被部分社会人士解读为，否定三权分立在香港法律框架的适用性。

也许张晓明的讲法太富争议性，因此各方人士尝试循不同方位进行「深化解读」，主要是说其言论并非新观点，只是重申《基本法》的行政主导原则和一贯立场罢了。

基本法委员会委员饶戈平指出，香港行政、立法和司法有独立行使权力，在行政主导下互相制衡及配合，但有独立行使权力不等同三权分立。饶戈平表示，在《基本法》草拟过程中，曾就香港是否三权分立有争议，经前中共总书记邓小平与基本法起草委员会讨论后，认为香港作为直辖于中央的一个地区，不能简单采用西方的三权分立。饶戈平相信，张晓明说特首有超然于三权的特殊地位，并非削弱司法独立，而是作出提醒，法官作为香港司法机关工作人员，有需要对《基本法》有全面准确的理解。言下之意是说，三权分立被曲解了。

三权分立到底有没有被曲解，似乎是一个纠缠不清的问题，但铁一般的客观事实却是，《基本法》清清楚楚列明行政长官受到立法和司法机关制衡，无论谁也不能削弱甚至否定香港的司法独立。既然特首不容凌驾于三权，张晓明的言论又不是新观点，那么提出「特首超然论」有何益处呢？徒惹误解而已矣，不利于中央调整治港策略。

去年六月酝酿政改方案之际，国务院发表《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书，指出中央拥有全面管治权，香港特区没有任何剩余权力，随即触动香港人的神经，掀开占领运动的序幕。若然，香港的行政、立法和司法机关竟然对于「代表中央治港」又「拥有超然地位」的特首，同样没有任何剩余权力，香港人是不是更加忐忑不安呢？稍见回暖的政治气氛恐怕要再度僵化了。

鹰派的强硬作风，无助于构建和谐社会，曾经讲过在政改问题之上「收声」的张晓明，最好还是保持闭嘴状态，以免中央治港失民心。

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