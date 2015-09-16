港报社评：警队写六七暴动史，切勿屈从政治压力--明报9月16日

警队更新网页，新版淡化了六七暴动内容，虽然警队强调不存在政治目的，但有一些基本事实也删改了，似乎并非精简内容和订正语句那么简单。其实，旧版描述六七暴动的一些内容，偏离了警队角色，本有值得商榷之处，只是这些内容若贸然改动自然会引起猜疑，特别是社会早有定见的情节，却见淡化操作，很难令社会淡然看待。警队今次举措即使无政治目的，但是做法草率，并未顾及此事于此特定时空的敏感性，应该切实检讨改善。

警更改网页内容，有淡化暴力之嫌

警队的历史网页，简述了170多年以来警队的变迁，包括历来工作、演变和贡献。按此框架，哪些素材入史、怎样表述、表达什么观点等，都涉及不同程度的抉择；此所以有当权者写历史，成王败寇的说法。六七暴动持续约8个月，暴徒放置的真假炸弹超过9000个（真炸弹1167个），警队在平乱镇暴担当重要角色；若要详细记录，肯定不乏素材。旧版警队网页以约600字描述六七暴动，是经过高度浓缩和筛选，虽然反映了整个暴动的一些事实与认知，但是肯定并非事实的全部。

这场左派大规模暴动，酿成的总体伤亡严重，说明血腥斗争极其激烈。不过，旧版和新版于此着墨不多，只记录了内地武装力量向本港边境开火，5名警员中弹身亡，9名警员受伤。除了这次边境冲突，在暴动中约800人受伤，46人死亡（其中5名为警员），新旧版网页都无提及，其中有暴徒被捕拘留或在监禁期间遭虐打死亡，更是付之阙如。这一点说明：无论新版旧版的警队六七暴动史，只是片面呈现，都经过取舍抉择。

对照新旧版内容，一些删改隐没了事实，主要有三处。首先，「大批挥动毛语录及叫喊口号的暴徒游行往港督府」，在新版被精简为「大批暴徒游行往港督府」；当年左派对港英斗争，挥动毛语录和叫喊口号是指定动作，新版删减这个元素，使游行示威片段变得苍白。

其次，「暴徒在左派学校的课室内制造炸弹，然后在街上随处放置，更成立斗争委员会，策划与政府展开斗争」，新版删节为「暴徒……在街上随处放置自制炸弹，与政府对抗」；六七暴动期间，左派学校在课室制造炸弹，成立「港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会」都是事实，而且是暴动的重要元素，新版的做法使暴动血腥一面和领导暴动的组织架构变得模糊，这涉及隐没历史事实。

另外，「事件中共产党民兵从中国边境开火」，新版改为「内地枪手从沙头角边境开火」；「共产党民兵」的称谓或许不存在，可是当时开火的是内地武装力量应无异议，「内地枪手」的提法却淡化这次边境冲突的官方性质，与事态真象对照，有调低严重性之嫌。综合而言，新版在这三点隐没或删改一些历史事实，性质并非精简内容和订正语句；警队否认有政治目的，然而这是偏离正确面对历史的做法，完全不应该也没有这个必要。

不过，新版有一处删改却是恰当的：「但不久便发现没有斗争首领愿意往中国参加造成死伤无数的全国性斗争运动；而支持动乱的富商、即所谓『红色肥猫』，则将子女送往他们极鄙视的英美两国读大学」。由于这两点描述是否属实，警队难以拿出佐证，而官方网页在没有真凭实据下表述这两点，不免草率；即使属实，与警队在六七暴动的角色又有何干？还有，这两点显示警队有取态和立场，偏离了政治中立的要求。因此，删节了这两点，是修正了旧版的不恰当之处。

血腥暴行性质严重，六七暴动不能翻案

关于六七暴动，迄今仍然是敏感议题，且看曾任斗委会主任的杨光获颁赠大紫荆勳章时，就曾经触发极大争议；到他病逝，部分舆论仍然咬住不放，充分说明六七暴动在主流社会的认知。回归之后，一些左派人士对当年受到的待遇感到「委屈」，要求政府做一些事让他们「平反」。不过，六七暴动的暴力性质极其严重，破坏社会治安，无辜市民要付出沉重代价甚至生命（例如北角清风街两名小姊弟在寓所外玩耍时被炸弹炸死）；当年暴徒的暴行，不可能因为回归而变为放炸弹有理、杀人有理的行为。这一段历史已经有定论，不能改、也不应该改。

警务处长卢伟聪表示，担心更新网页会失掉部分信息，因此正整合更全面、「原汁原味」的警队历史，完成后将连结上载网站。「一哥」应对迅捷，相信可以阻止此事继续发酵，消弭一场风波。卢伟聪既然有言在先，则警队怎样炮制更全面和原汁原味的警队历史，备受瞩目。其实，警队只要回归史实，直接描述当年发生过的事，呈现警队在应对暴动的角色和职能，就可以免却争议；倘若屈从政治压力，修改历史纪录，则将必然触动主流社会反弹，引发抗争。警队须好自为之。

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