港报社评：特首“超然”地位符立法原意非“僭建”--文汇报9月16日

中联办主任张晓明日前指出特首具有「超然于行政、立法和司法三个机关之上的特殊法律地位」。特首梁振英昨日表示，张晓明的讲话并没有说过行政长官权力「凌驾」司法机关及立法会，外界的批评是断章取义。

的确，按照基本法的立法指导思想和立法原意，香港实行行政主导，而非「三权分立」，特首的法律地位超然于行政、立法和司法三个机关之上，目的是要确保特首能够切实履行中央政府授权的责任，确保中央政府能够通过特首对香港实行有效管治。张晓明重申基本法所确立的行政主导基本原则，绝非「搬龙门」、搞政制「僭建」，而是有助港人更清晰准确地认识基本法和香港的政治现实。

坚持行政主导，不搞「三权分立」，是香港政治体制的重要原则。1987年，当时国家领导人邓小平在会见基本法起草委员会委员时明确指出，欧美国家盛行的「三权分立」并不适合在香港推行。香港直辖于中央政府，是中国主权下的一个地方行政区域，并非独立的政治实体，香港特区的权力均源自中央授权，自身并没有完整的行政权和立法权，根本不可能把西方的「三权分立」照搬过来。同时，鉴于港英时期实行行政主导的有效性，为了保持香港原政治体制中行之有效的部分，延续其合理部分，发挥行政效能，基本法起草委员会最终确定了香港特区实行行政主导的政治体制。

按照基本法的规定，包括第43、48、51、60、62、74、76等条款，行政长官具有双重身份，既是香港特区政府的首长，也是香港特区的首长，同时对中央政府和香港特别行政区负责；行政长官拥有广泛的决策权，对立法行政有法定制衡权，包括对立法会通过法案有一定的发回重新制定权，甚至有一定的解散立法会的权力，又有法官任免权。行政长官拥有的法律地位和决策权，体现了行政主导原则，也使行政长官具有超然于行政、立法和司法三个机关之上的特殊法律地位，处于特别行政区权力运行的核心位置，在中央政府之下、特别行政区三权之上起着联结枢纽作用。全国港澳研究会副会长饶戈平指出，尽管行政主导在基本法中没有以文字出现，但是基本法就是按照行政主导的体制设计的，而且行政主导的体制也的确是基本法起草委员会的立法原则。

在「一国两制」之下，中央政府对香港特区享有管辖权，但并不直接管理香港特区自治范围内的事务，不介入特区政府的日常运作。中央如何对香港特区实行有效管治？就是以行政长官为主要途径和抓手。基本法规定香港实行由行政长官领导的行政主导，有人也称之为「行政长官制」，既实现中央对香港的有效管治，又不会直接干预香港「三权」处理内部事务，避免了中央「直接干预管治」的风险。而且，香港作为高度开放的国际金融、贸易和航运中心，政治、经济和社会环境异常复杂，必须有一个反应快捷、高效率的强势政府。行政主导有利于保持香港的长期繁荣稳定，符合港人的利益。

回归以来，由于种种原因，行政主导原则未能在香港得到很好的落实，乃至被一些人忽略。如今张晓明重申基本法所确立的香港政治体制的基本原则，重申中央立场，绝不是对香港政制进行「僭建」，而是提醒港人直面香港的政治现实，正确认识和执行基本法，确保「一国两制」在香港全面和准确落实。反对派对张晓明的讲话无限上纲，断章取义，夸张地引申为特首是「土皇帝」 ，根本是歪曲事实，企图加深港人对基本法的误解，只会损害中央与香港的关系，对香港有害无益，港人必须清醒认识、严厉驳斥这种谬论。

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