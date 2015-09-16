香港个股：利邦旗下Kent&Curwen品牌与碧咸签合作协议，股价大涨一成

路透香港9月16日 - 高级男士服装零售商--利邦控股 周三公布，旗下Kent & Curwen品牌与前著名球星大卫‧碧咸（大卫‧贝克汉姆/David Beckham）已签订五年独家合作协议，每个合约年度设有保证最低专利费，上限为6,000万港元。

香港时间10:29，利邦股价大涨10.77%，报0.72港元。

根据利标品牌 与碧咸及其业务合作伙伴Simon Fuller成立的合营公司Seven Global所签署的协议，碧咸将亲身参与Kent & Curwen业务的多个范畴，包括产品开发、市场拓展、广告宣传以至店铺设计和选址。

利邦计划推出由碧咸所启发的全新Kent & Curwen产品系列，推出一系列相关的市场推广活动，以及在中国及全球其他市场开设新旗舰店，并开设电子商贸网站。

利邦的声明称，不论于任何合约年度内该等产品的实际销售金额，利邦将按季度支付Seven Global介乎于第一个合约年度的350万美元（约2,730万港元）至第五个合约年度的725万美元（约5,655万港元）的保证最低专利费；但于任何合约年度应付之专利费上限为6,000万港元。

1926年创立的Kent & Curwen是英国经典传统品牌，以绅士运动服装品牌起家。利邦表示，相信在授权协议下，凭藉碧咸参与，加上在中国足球运动日渐广受欢迎下，以其个人深入民心的魅力，能令公司有所得益。

利邦并表示，碧咸将与Kent & Curwen的设计团队合作设计其个人品牌的2016秋/冬装系列。(完)

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