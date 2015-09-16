《路透晚报》--9月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年GDP增长7%有信心，因房地产和投资明显回升--发改委官员

面对中国今年能否如期实现7%经济增长目标的疑虑，中国国家发展改革委副主任连维良周三表示对此有信心，因房地产和投资都有明显回升，其仍是拉动GDP的主力。

--中国经济：鼓励企业发行外债，所募资金优先支持“一带一路”等项目--发改委

中国国家发改委日前下发通知，为应对经济下行压力，有效利用境外低成本资金，鼓励资信状况好、偿债能力强的企业发行外债，募集资金根据实际需要自主在境内外使用。

--中国数据：1-8月非金融对外直接投资同比增18.2%至743.4亿美元

中国商务部周三公布，中国1-8月非金融对外直接投资同比增长18.2%至4,734亿元人民币（折743.4亿美元），增速略低于前七个月的20.8%。

--路透调查：半数受访机构认为台湾央行下周将降息，为2009年来首次

路透调查显示，半数受访者认为台湾央行下周四(24日)或可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱；不过也有一半的分析师认为央行将维持利率不变，因降息对拉抬经济效果不佳，反而是汇率贬值效果大于降息。

--路透调查：台湾8月外销订单金额料较去年下跌4.6%，连五月衰退

路透调查10家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期衰退4.6%，是连续第五个月的衰退。

【金融】

--香港金融：金管局无意改变联系汇率制度，CNH流动性支援充足--总裁

香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指本地离岸人民币（CNH）流动性支援充足，人民币短期波动不影响CNH资产长远需求。

--香港金融：金融发展局建议强化香港作为金融机构交易记帐中心的角色

香港政府谘询机构--金融发展局周三发表报告建议，强化香港作为金融机构交易记帐中心的角色，特别是与中国有关的交易。

--企业并购：台湾富邦金考虑收购澳新银行所持印尼Panin银行股权--消息

两位知情人士表示，台湾富邦金正考虑出价收购澳新银行(澳盛银行/ANZ)所持印尼银行业者Bank Pan Indonesia Tbk(Panin) PNBN.JK 的39%股权。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券偏淡交投中略显弱，市场观望美国利率决定

中国银行间债市周三现券在偏淡交投中走势略显弱，利率债收益率约有1个基点（bp）左右的上浮；货币政策宽松方向不改仍有望支撑债市震荡偏强，但美联储（FED）即将召开议息会议，市场倾向先观望美国利率决定，而且今日中国股市暴涨也对债市情绪稍有抑制。

--中国货币市场：回购利率微幅波动，大行供给平稳流动性短期无忧

中国银行间市场周三主要回购利率微幅波动。交易员指出，尽管本周公开市场净回笼为大概率事件，但市场对货币政策维持宽松基调的预期仍较为一致；目前主要银行融出稳定，流动性短期应无忧，中长期而言还需观察季末扰动及汇率波动的影响。

--新债招标：中国七年续发国债收益率接近预期，获0.4亿元追加认购

中国财政部周三上午招标的七年期续发国债获得0.4亿元人民币的追加认购，最终发行规模为300.4亿元。业内人士称，该债中标收益率为3.2861%，接近此前3.30%的市场预测均值。

【外汇】

--《财经洞察》人民币易升难贬，汇率已趋平稳预示中间价改革成功

在市场剧烈波动及成交量迅速放大后，人民币汇率市场逐渐平静。这意味着，中间价形成机制改革这一突变因素的巨大影响正在消退，终于到了可以宣布改革成功的一刻。

--中国汇市：人民币早盘围绕6.37元窄幅整理，央行续维稳巩固汇改成果

人民币兑美元即期周三早盘围绕6.37元附近窄幅整理，中间价则小跌。交易员表示，由于美联储议息决议公布在即，观望气氛笼罩；而随着央行组合干预效果渐显，部分客户选择观望，以避开政策风险，成交量维持在较低水平。预计短期汇价会维持在6.36-6.38元区间波动。

--人民币衍生品：美元掉期升水变化有限，短期曲线继续持稳概率大

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略微抬升，但变动幅度非常有限；其中一年期仍处于整体偏低水平。交易员称，一系列从严监管政策渐次显效，掉期成交明显下降，而近期资金面整体宽松，汇率走势亦趋于稳定，至少在美联储议息决议公布前，整个掉期曲线保持平稳概率偏大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创近三周最大单日涨幅，受伞形信托利好传闻提振

中国股市沪综指周三大举反弹，收创近三周最大单日涨幅。分析师称，尾盘受多家信托就旗下伞形信托能否存续一事向监管层申诉成功的传闻提振，大盘现暴力拉升，逾千只个股涨停。但因成交量未出现明显放大，反弹能否持续须看上述消息能否落实，预计短线大盘仍继续震荡筑底。

--中国基金：分级基金规模较高峰期缩水逾七成，市场去杠杆近收尾--报载

中国证券报周三报导，近期中国股市大幅下挫导致分级基金规模较高峰期缩水逾七成，其中指数型分级基金的B份额规模较最高峰时缩水约80%。机构人士认为，分级基金规模的锐减表明市场风险已释放得比较充分，目前A股市场的整体杠杆水平已回到2014年末，去杠杆接近收尾。

--中港个股：中国远洋及中海发展称控股股东筹划重大事项，料涉资产重组