主要国家经济指标预测--9月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月16日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,205
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超9,860
2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6%
进口(较上年同期) -2.2% -3.2%
贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681
9月17日(四)
0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25%
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差5.96
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差28.09
0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +4.2%
扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +3.9% +4.3%
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,113 赤字1,133
1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 116.0 113.0
房屋开工年率(万户) 117.0 120.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 27.5 27.5
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 9月5日当周 226.0 226.0
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0%
(较前月) -- -0.3%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月16日(三)
0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 增加1.2 减少5
按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 5.5% 5.6%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.5%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 正9.7 --
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 持平 持平
(较上年同期) +0.1% +0.2%
扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.9% +1.0%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +1.6% --
薪资(较上年同期) +1.9% --
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 400.5 --
再融资指数 1557.7 --
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.7% +1.0%
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9%
每周平均实质所得(较前月) +0.7% --
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 62 61
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 +0.2% --
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 净流入1,419 --
外国购买美国公债(亿美元) 净卖出287 --
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.5%
国内生产总值(较上年同期) +2.4% +2.5%
(完)