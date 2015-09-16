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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--9月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月16日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,205

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超9,860

2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6%

进口(较上年同期) -2.2% -3.2%

贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681

9月17日(四)

0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25%

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差5.96

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差28.09

0830 英国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +3.8% +4.2%

扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +3.9% +4.3%

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,113 赤字1,133

1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 116.0 113.0

房屋开工年率(万户) 117.0 120.6

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 27.5 27.5

四周均值(万人) -- 27.575

续请失业金人数(万人) 9月5日当周 226.0 226.0

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3

1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0%

(较前月) -- -0.3%

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

9月16日(三)

0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 增加1.2 减少5

按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 5.5% 5.6%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.5%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.9%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 正9.7 --

0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 持平 持平

(较上年同期) +0.1% +0.2%

扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +0.9% +1.0%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +1.6% --

薪资(较上年同期) +1.9% --

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 400.5 --

再融资指数 1557.7 --

1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.7% +1.0%

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% 持平

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9%

每周平均实质所得(较前月) +0.7% --

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 62 61

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 +0.2% --

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 净流入1,419 --

外国购买美国公债(亿美元) 净卖出287 --

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.5%

国内生产总值(较上年同期) +2.4% +2.5%

(完)

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