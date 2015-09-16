韩国金融市场：韩股涨至一个月高位，韩元亦上扬

“不论这次美联储升息与否，都会降低市场的不确定性，今天都会提振市场，”Kiwoom Securities的分析师Seo Myung-chan表示。
同时，标准普尔周二把韩国主权债信评等从“A+”调升至“AA-”。
Seo提到，这次评等调升也帮助改善了股市人气。
外资买超1,147亿韩元(9,721万美元)韩股。如果收市时仍然保持买超状态，则将打破连续29天卖超的局面。
三星电子 涨2.3%，现代汽车 涨3.8%。
汇市方面，韩元/美元 开高，反映华尔街风险偏好普遍改善的情况。因中国股市处于平盘上方，韩元保持涨幅。
韩元 涨0.5%至1,180.5，开盘后即触及高点1,177.5。
KEB Futures的外汇分析师Jung Kyung-parl表示，汇市参与者关注上海股市，如果该股市下跌，将令韩元承压。
三年期公债9月期货 跌0.07点至109.47。
0216GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,180.5 1,186.7
日圆/韩元 9.8072/138 9.7803
韩国公债期货 * 109.47 109.56
韩国综合股价指数 1,973.14 1,937.56
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 孙国玉/张涛；审校 李爽/王兴亚)