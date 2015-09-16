韩国金融市场：韩股涨至一个月高位，韩元亦上扬

“不论这次美联储升息与否，都会降低市场的不确定性，今天都会提振市场，”Kiwoom Securities的分析师Seo Myung-chan表示。

同时，标准普尔周二把韩国主权债信评等从“A+”调升至“AA-”。

Seo提到，这次评等调升也帮助改善了股市人气。

外资买超1,147亿韩元(9,721万美元)韩股。如果收市时仍然保持买超状态，则将打破连续29天卖超的局面。

汇市方面，韩元/美元 开高，反映华尔街风险偏好普遍改善的情况。因中国股市处于平盘上方，韩元保持涨幅。

韩元 涨0.5%至1,180.5，开盘后即触及高点1,177.5。