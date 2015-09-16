中国汇市：人民币早盘围绕6.37元窄幅整理，央行续维稳巩固汇改成果

* 人民币早盘围绕6.37元窄幅整理，中间价则小跌

* 美联储议息会议前市场观望气氛渐浓

* 市场预期有所分化，组合干预效果渐显

* 部分客户选择观望，小结汇慢慢显现

路透上海9月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘围绕6.37元附近窄幅整理，中间价则小跌。交易员表示，由于美联储议息决议公布在即，观望气氛笼罩；而随着央行组合干预效果渐显，部分客户选择观望，以避开政策风险，成交量维持在较低水平。预计短期汇价会维持在6.36-6.38元区间波动。

他们并指出，本周离岸CNH 波动亦明显收窄，两地价差维持在300点子左右，贬值预期仍在且套利空间亦续存，估计央行会维持人民币汇价在“合理范围”内波动，若离岸CNH与在岸价差进一步收窄，央行则有望放松汇率波动，届时汇改效果将更明显。

“现在还需要维稳，央妈暂时还走不了，当然客盘购汇已经明显减少，而且一些小结汇也慢慢出来，市场预期有些分化，干预的成果是往好的方向在走。”一中资大行交易员表示。

海外市场外资行交易员透露，近日已有较大规模的赌人民币（CNH）贬值的海外对冲基金，正在平盘离场。而越来越轻的盘面压力，则会令中国央行的干预行为愈发从容。

北京时间11:28，中国人民币兑美元 即期报6.3698，上日收报6.37元。今日人民币兑美元中间价 报6.3712元，上日中间价为6.3665元。人民币兑美元即期早盘成交量 为82亿美元，较上日半日67亿美元放大两成，但昨日因系统故障前半个小时并未有成交。

全球汇市方面，美元周三在亚洲盘走坚，受美债收益率上扬所提振；美国乐观的消费者支出数据令市场仍冀望美联储会议可能决议升息。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3697。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5965元, 上日尾盘为6.5925元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4051/6.4054元, 上一交易日尾盘报6.41元。