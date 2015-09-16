中国汇市：人民币早盘围绕6.37元窄幅整理，央行续维稳巩固汇改成果

* 人民币早盘围绕6.37元窄幅整理，中间价则小跌
* 美联储议息会议前市场观望气氛渐浓
* 市场预期有所分化，组合干预效果渐显
* 部分客户选择观望，小结汇慢慢显现
路透上海9月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘围绕6.37元附近窄幅整理，中间价则小跌。交易员表示，由于美联储议息决议公布在即，观望气氛笼罩；而随着央行组合干预效果渐显，部分客户选择观望，以避开政策风险，成交量维持在较低水平。预计短期汇价会维持在6.36-6.38元区间波动。
他们并指出，本周离岸CNH 波动亦明显收窄，两地价差维持在300点子左右，贬值预期仍在且套利空间亦续存，估计央行会维持人民币汇价在“合理范围”内波动，若离岸CNH与在岸价差进一步收窄，央行则有望放松汇率波动，届时汇改效果将更明显。
“现在还需要维稳，央妈暂时还走不了，当然客盘购汇已经明显减少，而且一些小结汇也慢慢出来，市场预期有些分化，干预的成果是往好的方向在走。”一中资大行交易员表示。
海外市场外资行交易员透露，近日已有较大规模的赌人民币（CNH）贬值的海外对冲基金，正在平盘离场。而越来越轻的盘面压力，则会令中国央行的干预行为愈发从容。
北京时间11:28，中国人民币兑美元 即期报6.3698，上日收报6.37元。今日人民币兑美元中间价 报6.3712元，上日中间价为6.3665元。人民币兑美元即期早盘成交量 为82亿美元，较上日半日67亿美元放大两成，但昨日因系统故障前半个小时并未有成交。
全球汇市方面，美元周三在亚洲盘走坚，受美债收益率上扬所提振；美国乐观的消费者支出数据令市场仍冀望美联储会议可能决议升息。
美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。
路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3697。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5965元, 上日尾盘为6.5925元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4051/6.4054元, 上一交易日尾盘报6.41元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)