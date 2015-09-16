更新版 1-中国经济：今年GDP增长7%有信心，因房地产和投资明显回升--发改委官员

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路透北京9月16日 - 面对中国今年能否如期实现7%经济增长目标的疑虑，中国国家发展改革委副主任连维良周三表示对此有信心，因房地产和投资都有明显回升，其仍是拉动GDP的主力。

他在国新办举行的新闻发布会后对路透作出上述表示，在被问及中国是否又会重回靠投资拉动经济的老路上时，连维良表示不会，因此轮扩投资内容与以往不同。

“看看我们投资的方向就会发现是不一样的...对今年经济实现预期目标有信心。”连维良称。

中国1-8月固定资产投资同比仅增长10.9%，低于预估中值11.1%，是2000年12月以来最低。1-8月全国房地产开发投资同比增长增长3.5%，为2009年2月以来最低。

此前中国人大财经委原副主任贺铿曾表示，中国经济持续下滑已经快五年了，究其原因是长期过度扩张投资，破坏了分配结构所致，以及宏观调控错误所致，并预计今年7%的增长目标很难守住 。

PPP方式（政府和社会资本合作）是今年中国政府扩投资的一个重要手段。发改委称，通过推广特许经营，股权合作，政府购买服务等政府和社会资本合作模式，鼓励民间投资参与基础设施和公共领域的建设运营。

目前PPP项目库已经发布1,043个，总投资1.97万亿元人民币，同时创新项目收益债，专项债品种。

不过对于PPP的进展，国家发改委固定资产投资司司长许昆林在会上坦称存在一些落地难的问题，主要原因是各地的前期工作做的不够到位，所以发改委有针对性地给各地一定的前期工作费用的支持，让他们加快前期的工作。

针对一些项目回报确实不理想的问题，要加快推进价格改革，形成公共设施合理价格形成机制，让投资者有稳定、合理的回报。同时会对地方进行系统培训，提高地方的承接能力，进一步做好促投资工作。

许昆林谈到，因为各方面的原因，去年以来，地方在投融资的能力方面确实有所下降，所以要利用发行专项建设债券的资金，对PPP项目给予支持。同时还要抓一些具体的落地工作，准备跟有关方面比如全国工商联，联合向民营企业推介PPP的项目。

**收回财政沉淀资金2,000多亿元**

为督促地方政府加快投资，中央收回沉淀的财政资金。许昆林提到，中国清理的财政沉淀资金只有2,000多亿元人民币，没有外界说的那么多，重点是调整使用方向，而且在抓紧安排，主要用在一些重大的工程建设，包括民生工程。

路透本周一曾引述消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。

加快改革也是本届政府稳定经济的重要内容。连维良提到，中国各方面的改革也在稳步推进，截止目前，已经取消和下放586项行政审批事项，全部取消行政许可审批，提前完成取消和下放三分之一以上审批事项的预定目标。

至于公务用车改革，他表示，去年公车改革方案出台以来，总体上来讲进展顺利，中央国家机关140个参改单位，截至目前公车改革已经全面完成，已经取消了3,868车辆，而且都已经规范处置，收入已经上交国库。涉及的参改人员接近5万人，压缩的车辆达到62%，安置司勤人员两千多人。