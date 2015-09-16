中国货币市场：回购利率微幅波动，大行供给平稳流动性短期无忧

路透上海9月16日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 微幅波动。交易员指出，尽管本周公开市场净回笼为大概率事件，但市场对货币政策维持宽松基调的预期仍较为一致；目前主要银行融出稳定，流动性短期应无忧，中长期而言还需观察季末扰动及汇率波动的影响。

上海一银行交易员表示，近期大行融出规模不算太大，但这两天逐渐稳定，市场信心亦有所恢复；期限上，“七天期都还挺好借的，隔夜相对紧俏一点；跨月有一些需求出来，但还没有太明显的压力。”

本周质押式回购成交量延续回升，据中国货币网数据，周二(15日)银行间质押式回购成交额为20,470.92亿元人民币，为8月11日人民币汇改后首度突破两万亿关口。

明日公开市场将有800亿元逆回购到期，交易员预计央行或继续缩量操作。“之前上千亿的逆回购规模在历史上都是不太多的，肯定要逐渐恢复正常水平，而且降准后短时间内资金面确实是比较宽松，”上海一券商交易员称。

上述银行交易员则指出，后期资金面不排除仍有波动，因9月季末降至，且美联储议息决定公布在即，人民币汇率企稳或存有变数；但短期来说，央行维持货币政策宽松的态度还是在的，流动性不会特别紧张。

中国央行公开市场周二逆回购缩量平价操作，规模较上周同期缩减逾六成。市场人士表示，汇率逐步趋于稳定，资金面恢复平稳宽松局面，央行逆回购顺势减少投放，亦属情理之中；结合近期央行放开SLF网上申请权限，适当锁短放长意味仍浓。

中国央行自9月15日起改革存款准备金考核制度，由时点法改为平均法考核，允许金融机存款准备金日终余额与准备金考核基数之比低于法定存款准备金率1个（含）百分点以内。 ]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8727 1.8854 -1.27

七天 2.3766 2.3613 +1.53

14天 2.5318 2.5605 -2.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4500 1.0800 +37.00

七天 1.6950 1.6800 +1.50

14天 2.0300 1.4600 +57.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3900 2.3700 +2.00

14天 2.5400 2.5600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9000 1.8990 +0.10

七天 2.3910 2.3920 -0.10

三个月 3.1160 3.1130 +0.30

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