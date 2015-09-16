台湾股市：收高重回8,300点上方，因台指期拉高结算及美股上日大涨

路透台北9月16日 - 台湾股市周三收高重回8,300点上方。分析师表示，受台指期拉高结算及美股上日大涨等利多激励，带动台股随亚股走扬，惟美联储利率决策会议在即的变数仍在，指数逢高稍见涨多个股调节卖需，短线料续为高档震荡格局。

台湾加权股价指数 收高0.89%或73.30点，报8,333.29点；今日成交初值 为804.17亿台币，上交易日修正后为692.67亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，受惠于台指期拉高结算，台股今日开高走高，惟在8,300点上方略见调节卖需，维持高档震荡态势不变。而就技术线型来看，台股短期均线仍维持向上，待美联储利率决策的不确定因素去化后，料指数仍有机会向上。

〞由于外资仍维持多单，今天台指期拉高结算，加上国际股市也走强。〞元富投顾一位不愿具名分析师说。

他也表示，今日外资透过台积电 等权值股拉抬指数，但部分苹果 概念股表现并不强，且有涨多个股面临调节压力，毕竟指数逐渐逼近8,500点的季线关口，市场追价意愿并不高，短线维持震荡整理格局，明日指数区间料在8,250-8,350点间。

美国股市周二上涨逾1%，此前数据显示消费者支出稳健增长，但该数据未能消除对本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将是否会结束近零利率的不确定性。

本地时间14:07，MSCI亚太明晟指数 涨1.62%，港股 涨1.42%，连近期疲弱的中国股市沪综指 亦涨1.13%。(完)

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