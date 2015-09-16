香港金融：金融发展局建议强化香港作为金融机构交易记帐中心的角色

路透香港9月16日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周三发表报告建议，强化香港作为金融机构交易记帐中心的角色，特别是与中国有关的交易。

报告提出多项建议，以提升香港作为区域及全球金融机构首选的交易记帐中心的地位，让金融机构在香港为其金融产品订立合约及承担主要交付或支付责任，或替客户或对手方开立并维持相关交易记帐户口。

金发局主席史美伦称，更多的资产配置、更高的流动性和交易量，不但会为香港带来可观的财政收入，更有助金融服务业在业务营运、风险管理和合规等各方面创造更多职位，为香港带来质量兼备的效益。 “交易记帐业务增加，亦可能使香港市场累积潜在风险。我们相信特区政府在制定有关政策时，会在深化香港金融市场发展与保持有力监管之间取得平衡。”她并指出，“香港至少须鼓励金融机构就与香港有联系或关连的交易，特别是与内地有关的交易，在香港记帐。”

报告提出的建议包括将金融管理局（HKMA）与证监会（SFC）对金融机构的资本监管要求达成一致，以便与国际主要金融监管看齐；证监会在有需要时可考虑修订条款以协助离岸记帐模式进行，以及检讨税制和税务优惠以鼓励金融机构在香港设立记帐实体等等。

长久以来，大型国际金融机构均主要于伦敦和纽约为其有关银行业务，以及衍生工具和证券的交易进行交易记帐。虽然香港已有众多的国际金融机构进驻，拥有完善的经济及商业基础设施，但在交易记帐业务方面，香港却逊于伦敦和纽约，而在亚洲区内的交易记帐中心，香港仍须面对来自新加坡和东京两地的竞争。

报告指出，香港一直以来积极实施和推动多项监管改革，务求监管标准与国际基准看齐。但由于各地市场监管标准仍未达到完全一致，或令金融机构可进行监管套戥，选择在一些较为有利的地点进行交易记帐。

不过，中国内地主要金融机构视香港而非伦敦或纽约作为其国际业务的营运中心，因而成为香港吸引之处。（完）

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