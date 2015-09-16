《路透晚报》--9月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受强劲美国数据提振收涨，但美联储会议前市场仍谨慎

日本股市周三上涨，因强劲的美国消费支出数据提振市场信心，投资者继续回补空头，汽车生产商和电子产品类股领涨。但成交量不大，因多数长线投资者仍离场观望，等待周四美联储政策会议结果的发布，有望终结数月来对于美联储何时将进行近十年来首次升息的猜测。日经指数涨0.8%至18,171.60点，东证股价指数涨0.7%至1,472.60点。

--中国股市：沪综指收创近三周最大单日涨幅，受伞形信托利好传闻提振

中国股市沪综指大举反弹，收创近三周最大单日涨幅。分析师称，尾盘受多家信托就旗下伞形信托能否存续一事向监管层申诉成功的传闻提振，大盘现暴力拉升，逾千只个股涨停。但因成交量未出现明显放大，反弹能否持续须看上述消息能否落实，预计短线大盘仍继续震荡筑底。沪综指收报3,152.263点，涨147.091点或4.89%，此前最大单日涨幅为8月27日的5.34%；上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为2,435亿元。

--香港股市：恒指收高2.4%，受中国股市大涨提振

香港股市收涨逾2%，受中国内地股市尾盘大涨提振。不过在美联储公布利率决定之前，投资者依然保持谨慎。港股恒生指数收高2.4%，报21,966.66点；恒生国企指数上涨2.1%，报9,904.71点。中国内地股市午后大涨，盘终收高近5%，创三周来单日最大百分比涨幅，激励港股午后走强。港股所有板块均上扬。

--汇市：美债收益率上涨支撑美元，乐观数据增强美联储升息预期

美元指数上涨，受高企的美债收益率支撑。上日美国公布的消费者支出数据令人乐观，使人仍然预期美联储本周将会升息。两年期美国公债收益率上升，导致其与两年期德国公债收益率之差扩大至八年来的最高水平，这帮助美元实现反弹。0836GMT，美元指数升至95.621，脱离周一触及的两周低点。欧元兑美元下跌0.14%至1.1249美元。美元兑日圆跌0.09%至120.31日圆。

--欧元债市：德债收益率升至两周高点，市场准备迎接公债标售及经济数据

德国公债收益率触及两周高点，因投资者在一系列公债标售和部分经济数据公布前削减仓位。欧洲央行之前曾明确暗示，如果增长和通胀依然疲软，该行准备扩大购债计划。德国公债收益率已回升至这一表态前的水平。德国10年期公债收益率持平于0.74%，周二曾大涨约10个基点，周三稍早一度触及0.76%。均为9月3日欧洲央行会议决策公布之前才见到的高位。

--国际油市：库存下降推动油价续涨，布兰特原油涨势略落后

美国原油期货延续升势，因库存意外下降且汽油价格上涨；而国际油市表现略微落后，因预期亚洲经济增长低迷。0822GMT，美国近月原油期货报每桶45.39美元，较上日结算价上涨0.80美元。相比之下，布兰特原油期货涨势落后，但仍上涨0.71美元至每桶48.45美元。过去一个月，美国原油较布兰特原油的贴水已经缩窄近三分之二，至约为每桶2.50美元。

--全球金市：金价盘旋在一个月低点附近，等待美联储利率决定

金价难以突破一个月低位附近的窄幅区间，美联储今日晚间将开始召开政策会议，投资者屏息以待他们的利率决策。0820GMT时，现货金涨2.49美元，报每盎司1,107.49美元。金价本周走势比较平稳，上周曾跌至一个月低点1,098.35美元，预计只会在周四美联储发布政策声明后才会有较大波动。

--金属期市：伦敦期铜走稳，市场等待美联储会议结果

伦敦期铜走稳，投资者等待本周美联储政策会议的结果，而今天中国股市的大涨帮助提振了上海基本金属的价格。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜扳回0.5%的跌幅，0819GMT时，报每吨5,366.5美元，上涨0.36%。铜价上周触及七周高点5,435美元后，走势停滞。上海期交所期铜上涨1.1%，至每吨40,950元人民币，尾随中国股市升势。