重温稿-路透调查：台湾8月外销订单金额料较去年下跌4.6%，连五月衰退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 台湾8月外销订单金额预估年减4.6%(上月为年减5%)
* 数据将于下周一(21日)0800GMT公布
路透台北9月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期衰退4.6%，是连续第五个月的衰退。
台湾经济部先前曾表示，今年外销订单金额不排除较上年负成长，且上年9月之后的基期较高。
分析师认为，近期是苹果 的下单铺货潮，iPhone 6S的销售情况应该不会比iPhone 6好，第三季订单应该是呈现衰退的，第四季就要看苹果的订单如何表现。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对8月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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星展银行 -4.70
FORECAST -4.84
富兰克林华美投信 -3.70
日盛投顾 -4.70
元富投顾 -2.30
永丰投顾 -6.99
法国兴业银行 -4.50
台新投顾 -5.50
大众银行 -4.20
元大投顾 -3.70
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中值 -4.60(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/杨淑戈祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”