重温稿-路透调查：台湾8月外销订单金额料较去年下跌4.6%，连五月衰退

* 台湾8月外销订单金额预估年减4.6%(上月为年减5%)

* 数据将于下周一(21日)0800GMT公布

路透台北9月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期衰退4.6%，是连续第五个月的衰退。

台湾经济部先前曾表示，今年外销订单金额不排除较上年负成长，且上年9月之后的基期较高。

分析师认为，近期是苹果 的下单铺货潮，iPhone 6S的销售情况应该不会比iPhone 6好，第三季订单应该是呈现衰退的，第四季就要看苹果的订单如何表现。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对8月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

---------------------------------

星展银行 -4.70

FORECAST -4.84

富兰克林华美投信 -3.70

日盛投顾 -4.70

元富投顾 -2.30

永丰投顾 -6.99

法国兴业银行 -4.50

台新投顾 -5.50

大众银行 -4.20

元大投顾 -3.70

---------------------------------