人民币衍生品：美元掉期升水变化有限，短期曲线继续持稳概率大

路透上海9月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略微抬升，但变动幅度非常有限；其中一年期 仍处于整体偏低水平。交易员称，一系列从严监管政策渐次显效，掉期成交明显下降，而近期资金面整体宽松，汇率走势亦趋于稳定，至少在美联储议息决议公布前，整个掉期曲线保持平稳概率偏大。

他们并表示，之前一年期掉期升水因为干预而暴跌，相对其他期限升水则显得略低些，而此前央行出台的远期购汇限制，导致需求被明显压制，另外央行仍不时现身干预，估计掉期曲线短期方向难觅。短端掉期则因为资金整体宽松变化不大。

“短期内如果没有特别大的变化的话，短期内整个曲线都应该比较稳，从即期价格也可以反映出来。”一中资行交易员表示。

本周人民币兑美元即期基本维持在6.37元附近横盘整理，而且日成交也回落到200亿美元左右，较之前日均400亿美元的成交量已经萎缩近半，显示在央行一系列措施作用下，市场逐渐回归理性，央行干预压力亦下降。

“我感觉不管是掉期还是即期，短期波动起来难度比较大，特别是在美联储决议公布前，不确定性还是存在的。”另一中资行交易员认为，当然美联储加息预期已在市场上充分反映，即使加息也只能视作是消息正式落地。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美联储本周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

截止北京时间15:00，美元/人民币一周期掉期 报31.5个点子，一个月期 报184个点子，一年期掉期美元升水 报1,237个点子，分别较上周五持平、上涨5.14%、3.95%。

中国银行间市场周三主要回购利率 微幅波动。交易员指出，尽管本周公开市场净回笼为大概率事件，但市场对货币政策维持宽松基调的预期仍较为一致；目前主要银行融出稳定，流动性短期应无忧，中长期而言还需观察季末扰动及汇率波动的影响。中国央行公开市场周二进行500亿7天期逆回购操作，规模较上周同期缩减逾六成，利率则持平2.35%。